Обращение путина к россиянам перенесли на 21 сентября

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Обращение российского президента Путина к россиянам перенесли на 21 сентября. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Первый канал и RT удалили анонсы выступления путина. Ранее распространились сообщения, что он готовился сделать заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины и о возможной мобилизации в РФ.

Источники журналистов в администрации президента сообщили, что трансляция начнется, когда «просыпается Дальний Восток».

Сейчас во Владивостоке 06:37 утра (разница во времени с Москвой — семь часов). Как сообщают СМИ, обращение ожидается с 09:00 до 10:00 по Киеву 21 сентября.

Ранее

В Белом доме, ссылаясь на данные разведки сообщили, что российский диктатор готовится объявить о мобилизации и референдумах на оккупированных территориях Украины.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что объявление в РФ всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина. Это будет означать признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая “специальная операция” не достигла результата и то, что идёт реальная война.