Никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по Украине, - глава Европарламента
Роберта Метсола и Владимир Зеленский в Киеве, 1 апреля 2022 год
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председатель Европарламента Роберта Мецола в своем Twitter заявила, что «никакие «референдумы» не изменят позицию Европы по Украине». Об этом сообщает УНН.
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«Для ясности: никакие фиктивные референдумы не изменят позицию Европы в отношении Украины и ее территориальной целостности. Это также не изменит того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину», — написала Мецола.
Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать и будет с Украиной.
Напомним,
Боевики так называемых «Л\ДНР», а также гауляйтеры Херсона и Запорожья заявили, что «референдумы» о присоединении территорий к России состоятся всего за несколько дней — с пятницы, 23 сентября, до понедельника, 27 сентября.
Чтобы было ясно: никакие фиктивные референдумы не изменят позицию Европы по Украине и ее территориальной целостности. Не изменят и того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину.— Роберта Метсола (@EP_President) 20 сентября 2022
Европа стоит на стороне Украины