Никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по Украине, - глава Европарламента

Роберта Метсола и Владимир Зеленский в Киеве, 1 апреля 2022 год

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председатель Европарламента Роберта Мецола в своем Twitter заявила, что «никакие «референдумы» не изменят позицию Европы по Украине». Об этом сообщает УНН.

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«Для ясности: никакие фиктивные референдумы не изменят позицию Европы в отношении Украины и ее территориальной целостности. Это также не изменит того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину», — написала Мецола.

Она подчеркнула, что Европа будет поддерживать и будет с Украиной.

Напомним,

Боевики так называемых «Л\ДНР», а также гауляйтеры Херсона и Запорожья заявили, что «референдумы» о присоединении территорий к России состоятся всего за несколько дней — с пятницы, 23 сентября, до понедельника, 27 сентября.