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В Украинском институте Нью-Йорка встретились представители Люблинского треугольника в лицах первых леди

В Украинском институте Нью-Йорка встретились представители Люблинского треугольника в лицах первых леди

Первыйе леди Украины, Польши и Литвы

Источник: Telegram\Елена Зеленская

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в Украинском институте Нью-Йорка встретилась с первыми леди стран Люблинского треугольника - Польши и Литвы. Об этом сообщает УНН.

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«Сегодня страны Люблинского треугольника встречались в лицах первых леди и в особом месте. Встретилась с коллегами – первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой и первой леди Литвы Дианой Науседене в Украинском институте в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН», - об этом сообщила Елена Зеленская.

По словам первой леди Украины, им предстояло многое обсудить. В первую очередь защиту украинских женщин и детей в странах пребывания и детское образование.

В частности, возможность изучать украинский язык, продолжать обучение в украинских школах онлайн наряду с посещением местных школ, проекты по отдыху и оздоровлению детей и культурные инициативы, такие как «Украинская книжная полка», несущие нашу литературу в каждую страну, где есть украинцы.

Напомним

Сейчас в Нью-Йорке продолжается 77 сессия Генассамблеи ООН на которой должен выступить Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Польша, Литва, Елена Зеленская
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