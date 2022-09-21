КИЕВ. 21 сентября. УНН. Вице-премьерка, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала граждан на неконтролируемых территориях не участвовать в референдумах, не брать российские паспорта и не сотрудничать с российскими войсками. Об этом сообщает УНН.

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"Я очень призываю наших граждан, которые сейчас, к сожалению, вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать ни в каких "референдумах", игнорировать, не идти, не участвовать в участковых комиссиях, или как они там их называют. В общем игнорировать этот процесс – тем самым помочь армии и помочь себе", – сказала Верещук в эфире общенационального марафона.

При этом она отметила, что ответственность за эти действия наступит не для всех. Так, за получение российского паспорта уголовная ответственность ждет госслужащих.

Кроме того, статья также ждет учителей, которые согласились обучать детей по российским стандартам.

Напомним

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.