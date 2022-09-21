Украина хочет расширить поставки продовольствия в страны Латинской Америки, - Зеленский

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время своего традиционного обращения Владимир Зеленский сообщил, что власть работает над расширением поставок продовольствия Украины в страны Латинской Америки, передает УНН.

Детали

Зеленский принял участие в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности, которое состоялось на полях очередной Генассамблеи ООН.

Как отметил Глава государства, тематика продовольственной безопасности для Украины является стратегически важной, а власти страны работают над расширением такой программы.

Цитата

"Мы участвуем в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Мы восстановили наш морской аграрный экспорт, и это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах. Работаем над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки, других важных частей мира", — сказал Зеленский.

Напомним

Украина отправила на экспорт морем в рамках "зерновой" сделки уже 3,9 млн тонн агропродукции.