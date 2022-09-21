КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал "шумные новости из России" отметив, что позиции Украины "не меняются от шума или любых анонсов откуда-то", передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "шумные новости из России", а именно ожидаемое обращение российского диктатора, где тот должен был обратиться к своему народу и якобы объявить мобилизацию, однако так и не сделал этого.

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Цитата

"Конечно, сегодня довольно шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу. Но что, собственно, произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известны. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей", – пояснил он.

Зеленский отметил, что для украинцев сейчас главные задачи – это поддержка ВСУ, разведки, Сил специальных операций, СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников и всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

Ранее

В Белом доме, ссылаясь на данные разведки сообщили, что российский диктатор готовится объявить о мобилизации и референдумах на оккупированных территориях Украины.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что объявление в РФ всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму Путина. Это будет означать признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая “специальная операция” не достигла результата и то, что идёт реальная война.