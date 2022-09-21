Зеленский в ООН: Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время заседания по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях 77-й Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что надо выпрашивать. Об этом информирует УНН.

Детали

В своем обращении в ООН Зеленский поднял тему голода, которую страна-агрессор создала своим вторжением в Украину. Из-за блокирования украинских портов большое количество стран мира оказались под угрозой голода, поскольку Украина является крупным экспортером продовольствия.

Глава государства отметил, что страна, которая провоцирует голод, должна получать от мира жесточайшую реакцию.

Цитата

"Каждый человек в мире должен быть избавлен от голода и даже его угрозы. А любое государство, которое провоцирует голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки фортуны или милость какого-нибудь диктатора, должно получать от мира самую жестокую реакцию", — заявил Зеленский.

Напомним

Украина отправила на экспорт морем в рамках "зерновой" сделки уже 3,9 млн тонн агропродукции.