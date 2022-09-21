Сегодня в рамках 77 Генассамблеи ООН выступит Владимир Зеленский в рамках 77 Генассамблеи ООН

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что выступит на 77 Генассамблее ООН в формате видеосвязи в рамках недели высокого уровня. Об этом информирует УНН.

Детали

В прошлую пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая позволяет Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате. Против выступала Россия, которая назвала дистанционное обращение Зеленского "нарушением процедуры".

Это впервые, когда представитель страны будет докладывать в видеоформате. Владимир Зеленский выступит на встрече высокого уровня 77 Генеральной Ассамблеи в первой части.

Напомним

Общие дебаты на 77 сессии Генеральной Ассамблеи будут проходить со вторника, 20 сентября, по субботу, 24 сентября, и в понедельник, 26 сентября 2022 года, в соответствии с резолюцией 57/301. Президенты, главы правительств и министры иностранных дел будут обсуждать глобальные проблемы.