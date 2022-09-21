Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками провала россии - посол США

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. Такое заявление сделала посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter, пишет УНН.

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"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала россии. Соединенные Штаты никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула Бриджит Бринк.

Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. — Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 21 сентября 2022

Дополнение

21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф.

20 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении "референдума" о присоединении к рф.