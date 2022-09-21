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Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками провала россии - посол США

Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками провала россии - посол США

Бриджит Бринк

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. Такое заявление сделала посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter, пишет УНН.

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"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала россии. Соединенные Штаты никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула Бриджит Бринк.

Дополнение 

21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф.

20 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении "референдума" о присоединении к рф.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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