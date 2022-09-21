«Это не блеф»: путин заявил о возможности применения ядерного оружия при угрозу рф

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия, передает УНН.

По словам путина, западные страны подталкивают Украину к полному разгрому рф и в дальнейшем, к лишению ее суверенных признаков государства. В таких условиях, по словам путина, россия будет отстаивать свою независимость.

Цитата

«Вот пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых западом обстрела Запорожской АЭС, но и о высказывании некоторых высокопоставленных чиновников НАТО высказываний о возможности допустимости применения против россии оружия массового поражения – ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении россии, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современным, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты россии и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане россии могут быть уверены, территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода – будут обеспечены. Подчеркну это еще раз: всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто будут шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в другую сторону», - заявил путин.

Контекст

В своем обращении путин также объявил о частичной мобилизации в рф с 21 сентября.

Кроме того, он поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав России "поддержим".