Новости: Политика
21 сентября 2022, 10:05 • Юлия Шрамко • 6330
"Все еще идет по плану, не так ли?": в ОП отреагировали на мобилизацию в рф
Михаил Подоляк
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал объявление о мобилизации в рф, пишет УНН.
Цитата
"Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, в конце концов получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК. Все еще идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", - написал Подоляк в Twitter.
Дополнение
21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф. Позже появился соответствующий указ.
Источник: УНН
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