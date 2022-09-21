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"Все еще идет по плану, не так ли?": в ОП отреагировали на мобилизацию в рф

"Все еще идет по плану, не так ли?": в ОП отреагировали на мобилизацию в рф

Михаил Подоляк

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал объявление о мобилизации в рф, пишет УНН.

Цитата

"Шел 210-й день «трехдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, в конце концов получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК. Все еще идет по плану, не так ли? У жизни отличное чувство юмора", - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф. Позже появился соответствующий указ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, мобилизация, война, Михаил Подоляк
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