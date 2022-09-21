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Указ путина о частичной мобилизации официально вступил в силу: детали

Указ путина о частичной мобилизации официально вступил в силу: детали

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. На сайте кремля опубликован указ российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф, которая стартует сегодня, сообщает УНН.

Указ вступает в силу с момента его официальной публикации.

В документе говорится, что все граждане, призванные на военную службу, будут иметь статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, который продлится до конца мобилизации.

Детали

Военнослужащие смогут уволиться, но лишь по трем причинам: по возрасту (достижение предельного возраста пребывания на службе — 50-65 лет в зависимости от звания), по состоянию здоровья или в связи с судебным решением о тюремном заключении. Также отсрочку от службы смогут получить мужчины, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также уточнил, кого именно коснется частичная мобилизация. По его словам, это только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность или боевой опыт. Он подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и тех, кто сейчас служит по призыву. Таким образом, буду призваны порядка 300 тыс. резервистов, что составит 1% от общего мобилизационного ресурса. Как сообщают россСМИ, примечательно, что в президентском указе таких уточнений нет.

Кроме того, в опубликованном документе отсутствует пункт 7.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, мобилизация, война
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