После заявления путина украинские политики призвали лишить рф места в Совбезе ООН

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Государство-террорист рф должно быть лишено места в Совете безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении партии «Слуга народа», передает УНН.

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«Мы обращаемся к мировому сообществу дать надлежащую и действенную оценку действиям российских властей. Оценку, которая предусматривает четкие последствия: государство-террорист должно быть лишено места в Совете безопасности ООН. По отношению к нему должны быть введены настоящие, сокрушительные санкции», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится о запланированных на оккупированных территория «референдумах». «Референдумы», которые не будут иметь даже малейшей юридической или политической легитимности. В политической силе считают, что ни одна цивилизованная страна не признает их результаты и они не изменят ситуацию на фронте.

«Никакой поддержки на украинских территориях эти референдумы не имеют - попытки оккупационных администраций организовать хотя бы имитацию «свободного волеизъявления» граждан с треском провалились: оккупанты даже отозвали карманных политтехнологов, которые должны были бы организовывать этот опереточный «праздник демократии» (…) А главное - они никоим образом не остановят контрнаступление ВСУ и освобождение всех временно оккупированных территорий Украины», - добавили в «Слуге народа».

В политической силе также напомнили, что на оккупированных территориях действуют силы сопротивления, украинские партизаны, которые уничтожают коллаборантов и показывают истинное отношение украинцев к самой идее референдумов.

"Даже запугать безоружных граждан и запихнуть их в пещеру «русского мира» оккупантам не удалось. Они вынуждены прибегать к подготовке «онлайн-голосования» или «подомового обхода», чтобы иметь возможность просто нарисовать нужный результат", - заявили в партии.

В партии предупредили «коллаборантов и предателей, гауляйтеров оккупированных территорий: проведение «референдумов» вас не спасет от судьбы, которую вы заслуживаете. Лучший сценарий для вас - немедленно и добровольно сдаться украинскому правосудию. Это повысит ваши шансы сохранить хотя бы жизнь».

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«Мы обращаемся к каждому гражданину Украины на временно оккупированных территориях - на Херсонщине и на Запорожье, на Луганщине и Донетчине. Не участвуйте в дешевых спектаклях оккупантов, не идите на «референдумы», не получайте бюллетени и российские паспорта. Не теряйте надежды, веры и уверенности. ВСУ уже на пути к вам», - говорится в заявлении.

В партии также добавили, что все оккупированные территории будут освобождены.

Контекст

В своем утреннем обращении российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации в рф с 21 сентября. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав россии "поддержим".

В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.