Украина передаст в качестве гуманитарной помощи зерно голодающим странам Африки

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина передаст в качестве гуманитарной помощи 50 тыс. тонн пшеницы голодающим странам Африки. О таком решении правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, пишет УНН.

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"По поручению Президента правительство приняло решение об отправке голодающим странам Африки 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Сохранение безопасных коридоров для вывоза украинского зерна остается важным звеном в цепи мировой продовольственной безопасности", - отметил Шмыгаль.

Детали

"Украина всегда выполняла свои обязательства по транзиту зерна, поскольку понимает всю ответственность перед людьми и миром. После 24 февраля россия коварно заблокировала наши порты и вывоз зерна, и именно россия ответственна за потенциальный голод в странах Азии и Африки", - подчеркнул Шмыгаль.

При этом глава правительства сообщил, что благодаря содействию ООН из портов Украины в страны Азии, Африки и Европы, по последним данным, уже вышло 177 судов с 4 млн тонн зерна.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, заходящих и выходящих из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Таким образом, коридор заработал в обе стороны.