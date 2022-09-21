Латвия не будет выдавать гуманитарные визы, спасающимся от мобилизации россиянам
Эдгар Ринкевич
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам рф, избегающим мобилизации. Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич, сообщает УНН.
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«В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другого вида визы тем гражданам России, которые попытаются избежать мобилизации", - написал Ринкевич в Twitter.
Он также подчеркнул, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими визами на пересечение границы.
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Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
Контекст
В своем обращении российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации в рф с 21 сентября. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.
Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав россии "поддержим".
В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.