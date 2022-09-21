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"Комплексная программа утилизации россиян" - Данилов о мобилизации в рф

"Комплексная программа утилизации россиян" - Данилов о мобилизации в рф

Алексей Данилов

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что «частичная» мобилизация в рф, которую объявил российский диктатор владимир путин – это комплексная программа утилизации россиян, передает УНН.

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«Относительно последних заявлений. План путина «Бермудский треугольник» – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – пвк «вагнер». Далее: украинский фронт – ликвидация – «Белая лада», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

21 сентября путин заявил о "частичной" мобилизации в рф. Министр обороны рф шойгу заявил, что в россии во время "частичной" мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов.

Движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против "частичной" мобилизации, объявленной путиным.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, мобилизация, война, Алексей Данилов
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