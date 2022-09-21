путин нарушил обещание не мобилизовать россиян и это признание неудачи – министр обороны Британии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. президент рф владимир путин нарушил свое же обещание не прибегать к мобилизации населения. Сегодняшнее решение является признанием военных неудач. Об этом говорится в заявлении главы британского Минобороны Бена Уоллеса, сообщает УНН.

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«Нарушение президентом путиным собственных обещаний не мобилизовать часть своего населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу. Он и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и плохо руководимых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а россия становится глобальным изгоем», - заявил Уоллес.