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путин нарушил обещание не мобилизовать россиян и это признание неудачи – министр обороны Британии

путин нарушил обещание не мобилизовать россиян и это признание неудачи – министр обороны Британии

Бен Уоллес

КИЕВ. 21 сентября. УНН. президент рф владимир путин нарушил свое же обещание не прибегать к мобилизации населения. Сегодняшнее решение является признанием военных неудач. Об этом говорится в заявлении главы британского Минобороны Бена Уоллеса, сообщает УНН.

Цитата

«Нарушение президентом путиным собственных обещаний не мобилизовать часть своего населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу. Он и его министр обороны отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и плохо руководимых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а россия становится глобальным изгоем», - заявил Уоллес.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Великобритания, мобилизация
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