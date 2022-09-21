Реакция на заявления путина: Китай снова призвал к переговорам

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Китая призвало стороны «украинского кризиса» к переговорам и поиску решения с учетом интересов безопасности. Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, передает УНН.

Позиция Китая во внешнеполитическом ведомстве страны была озвучена после заявлений российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации населения, а также высказываний о возможности применения ядерного оружия.

Ван Вэньбин подчеркнул, что позиция Китая остается неизменной и последовательной.

Цитата

«Что касается украинского кризиса, позиция Китая всегда была четкой. Мы призываем стороны добиться прекращения огня и прекратить войну путем диалога и переговоров, а также найти решение, учитывающее разумные интересы безопасности всех сторон, как как можно скорее. Мы также надеемся, что международное сообщество создаст для этого условия и пространство", - заявил официальные представитель МИД КНР.

Контекст

В своем обращении российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации в рф с 21 сентября. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав россии "поддержим".

В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.