Литва повышает уровень готовности сил реагирования в ответ на частичную мобилизацию в рф

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Минобороны Литвы приняло решение привести в повышенную готовность силы реагирования на чрезвычайные ситуации в ответ на решение властей РФ о частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

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«Поскольку военная мобилизация россии будет проводиться и в Калининградской области, то есть в нашем соседстве, Литва не может просто смотреть. Наши силы реагирования на чрезвычайные ситуации повышают уровень готовности, чтобы предотвратить любые провокации», - написал Анушаускас на своей странице в Фейсбук.

По словам министра обороны Литвы, также изучается возможность увеличения поддержки для Украины. Он призвал всех партнеров нарастить поддержку.

«Российскую агрессию в Украине надо остановить. Мобилизационное отчаяние России показывает, что у нее нет других вариантов спасти оккупированные украинские территории и она хватается за последнюю соломинку», - считает Анушаускас.

Руководитель оборонного ведомства также назвал россиян, которых мобилизуют в армию, «пушечным мясом».

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"Частичная мобилизация, которую объявил Путин (что интересно - "по рекомендации Генштаба") начиная с сегодняшнего дня, позволит запастись новым "пушечным мясом", заполнить почти уничтоженные части и направить новые волны плохо обученных бойцов со старыми танками в атаку", - написал он.

Контекст

В своем обращении российский диктатор владимир путин объявил о частичной мобилизации в рф с 21 сентября. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав россии - "поддержим".

В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.