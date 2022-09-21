В Украине арестовали многомиллионные активы российского миллиардера Александрова

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Суд арестовал имущество и корпоративные права компании российского миллиардера в размере около 300 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о миллиардере Илье Александрове.

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«По ходатайству прокуратуры судом арестован комплекс помещений общей площадью 5 тыс. кв. м, земельный участок площадью более 1,5 тыс. га и корпоративные права предприятия в виде уставного капитала в размере почти 300 млн грн», - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в управление АРМА передали корпоративные права российской компании на около 300 млн грн, а также комплекс помещений общей площадью 5 тыс. кв. м и земельный участок площадью более 1,5 тыс. га.

Сообщается, что установлено, что в городе Киеве и на территории других регионов осуществляет свою деятельность предприятие, конечным бенефициарным владельцем которого является российский миллиардер, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством указанного предприятия в ущерб государственной безопасности Украины.

«В рамках данного производства правоохранители исследуют деятельность группы компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных субъектов хозяйствования с целью осуществления противоправной деятельности, направленной в том числе на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти», - информирует прокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата СБУ (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Дополнение

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