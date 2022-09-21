В кремле паника: премьер Нидерландов прокомментировал мобилизацию в россии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение президента россии владимира путина начать частичную мобилизацию граждан своей страны является признаком "паники" в кремле относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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"Вы видите, что Украина все больше способна переломить ситуацию, завоевав большие куски. Западная поддержка начинает работать. Нам действительно нужно продолжать помогать Украине. россия не может выиграть эту войну, это какая-то паническая реакция", - сказал Рютте журналистам в Гааге в среду.

Детали

На вопрос, считает ли он, что частичная мобилизация приведет к эскалации военной активности, Рютте подчеркнул, что "российское руководство не держит ситуацию под контролем".

Чиновник добавил, что не будет "слишком переживать" из-за угроз кремля о конфликте с Западом, заявив, что такая риторика уже звучала ранее.

"Мы не воюем с россией. Но мы поддерживаем Украину в ее оправданной борьбе с российской агрессией", - резюмировал он.

Дополнение

21 сентября владимир путин заявил о частичной мобилизации в рф. В свою очередь, министр обороны рф сергей шойгу сообщил, что частично мобилизовано будет 300 тысяч человек в россии. Речь идет, по его словам, якобы о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт: "О студентах речь не идет".