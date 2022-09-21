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Отмена обязательного воинского учета женщин: ВР приняла законопроект в первом чтении

Отмена обязательного воинского учета женщин: ВР приняла законопроект в первом чтении

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №6482 о добровольном, а не обязательном воинском учете женщин. Об этом сообщил его соавтор, народный депутат Максим Бужанский, пишет УНН.

Цитата

"Парламент единогласно поддержал в первом чтении мой законопроект 6482 об отмене обязательной постановки женщин на воинский учет с 1 октября 2023 года!" - написал Бужанский в Telegram.

Напомним

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, не соответствует действительности информация о том, что с 1 октября женщины, профессии которых есть в перечне военно-учетных специальностей, должны обязательно стать на воинский учет. В то же время она напомнила, что есть такие специальности, представители которых всегда становились на учет – например, медики.

Источник: УНН
Теги: ВР, женщина, военнообязанные
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