Представитель ЕС: путин играет в "опасную ядерную игру", мир должен его остановить

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Представитель Еврокомиссии Петер Стано во время брифинга обвинил российского диктатора владимира путина в "опасной ядерной игре" и призвал международное сообщество оказать давление на президента рф, чтобы прекратить его "безрассудное поведение", передает УНН.

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"Он использует ядерный элемент как часть своей политики террора, и это неприемлемо", - сказал Стано.

Представитель ЕС также указал, что президент рф в очередной раз доказал, что не заинтересован в деэскалации войны в Украине.

"Заявления президента путина о референдумах и частичной мобилизации – еще одно доказательство, что путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны. Эти заявления также являются сигналом его отчаяния по поводу того, как продолжается его агрессия в Украине... Также это четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине", - заявил он.

Напомним

В среду, 21 сентября, путин заявил о частичной мобилизации в рф. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав России "поддержим".

В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.