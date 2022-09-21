кремль пытается уничтожить Украину и изменить ее границы: премьер Польши о частичной мобилизации рф

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на сегодняшнее объявление президентом рф владимиром путиным частичной мобилизации рф. Глава польского правительства заявил, что кремль пытается уничтожить Украину и изменить ее границы. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

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«Информация о частичной мобилизации в россии подтвердилась. россия пытаться уничтожить Украину и забрать часть территории. Мы не можем с этим согласиться», - сказал он.

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По словам Моравецкого, весь цивилизованный мир должен демонстрировать свою оборонительную силу.

«Польша является частью важнейшего альянса в истории мира, и это является мощной гарантией безопасности для нас», - добавил Моравецкий.

Дополнение

21 сентября российский президент владимир путин заявил о частичной мобилизации в рф. На сайте кремля опубликован указ российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф.

В россии во время «частичной» мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны рф сергей шойгу. Однако россияне возмутились из-за мобилизации.