На нардепа Яценко около 10 раз подавали в суд по защите чести и достоинства

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Народный депутат Антон Яценко известен своими резкими высказываниями, особенно, в сторону оппонентов. Из-за этого, по данным портала “Судебная власть”, на него около 10 раз подавали в суд по защите чести и достоинства и опровержению ложной информации, передает УНН.

Детали

Некоторые иски суд оставлял без рассмотрения из-за ошибок в исковых заявлениях или из-за того, что истцы не являлись на судебные заседания. Иногда сторонам удавалось договориться во внесудебном порядке.

Однако, было и дело, когда Яценко пришлось отвечать за свои слова. В 2018-м году нардеп в Facebook обвинил “киборга” Олега Герваса в “убийстве мирных жителей и мародерстве”. Защитник Донецкого аэропорта решил судиться, и в ноябре прошлого года Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Герваса. Яценко пришлось опровергнуть информацию и выплатить моральную компенсацию.

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Сейчас в суде лежит также иск против Яценко от главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, против которого нардеп развернул информационную кампанию после того, как потерял влияние на власть в Черкасской области. Судебное заседание по этому делу должно состояться 13 октября.

Напомним

Также судиться с Яценко за защиту чести и достоинства собирается черкасский волонтер Владимир Нетребенко, которого нардеп обвинил в мошенничестве.