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Зеленский назначил начальника военной администрации в Херсоне: детали

Зеленский назначил начальника военной администрации в Херсоне: детали

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Галину Луговую. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского главнокомандующего, информирует УНН.

Цитата

«Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области», - говорится в тексте документа.

Справка

Галина Луговая родилась 10 апреля 1976 года в Херсоне. Имеет педагогическое образование, работала директором Антоновской ООШ I-III ступеней № 21 Херсонского городского совета.

В политику пошла в 2015-м. На местных выборах была избрана депутатом Херсонского городского совета 7-го созыва от партии «Европейская солидарность». В 2020-м избиралась во второй раз уже от политической партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить».

Напомним

28 июня российские оккупанты похитили мэра временно оккупированного Херсона Игоря Колыхаева. 

По мнению пресс-секретаря городского головы Херсона Галины Ляшевской, похищение Игоря Колыхаева связано с его проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями. 

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, война с Россией
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