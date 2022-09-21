Зеленский назначил начальника военной администрации в Херсоне: детали

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Галину Луговую. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского главнокомандующего, информирует УНН.

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«Назначить Луговую Галину Леонидовну начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области», - говорится в тексте документа.



Справка



Галина Луговая родилась 10 апреля 1976 года в Херсоне. Имеет педагогическое образование, работала директором Антоновской ООШ I-III ступеней № 21 Херсонского городского совета.

В политику пошла в 2015-м. На местных выборах была избрана депутатом Херсонского городского совета 7-го созыва от партии «Европейская солидарность». В 2020-м избиралась во второй раз уже от политической партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить».

Напомним

28 июня российские оккупанты похитили мэра временно оккупированного Херсона Игоря Колыхаева.

По мнению пресс-секретаря городского головы Херсона Галины Ляшевской, похищение Игоря Колыхаева связано с его проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями.