Генпрокурор: "действия россии в Украине можно квалифицировать как геноцид"

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин считает, что действия россии в Украине можно квалифицировать как геноцид. Это мнение он высказал во время дискуссии "Действия россии в Украине и преступление геноцида" ("Russia’s Actions in Ukraine and the Crime of Genocide"), организованной Институтом мира Соединенных Штатов в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Цитата

"Главный вопрос дискуссии можно ли квалифицировать действия рф в Украине как геноцид? Мой ответ: да. Речь идет о преступлении геноцида, вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями", - сказал Костин, добавив, что страны мира могут видеть, что россия сознательно выбирает целью мирное население.

"Сотни тысяч украинцев прошли через фильтрационные лагеря и были депортированы в россию и беларусь. Но хуже всего, что принудительно вывозят детей, сиротам дают российское гражданство. Будет чрезвычайно сложно вернуть их домой, ведь российские власти скрывают их предыдущие биографии."

Детали

По словам генпрокурора, уже идентифицировано более 5,5 тысячи депортированных детей. Он отметил, что реальная цифра больше.

Кроме этого, во время дискуссии Костин назвал приоритетным вопрос восстановления Украины и выплат пострадавшим от полномасштабного вторжения рф. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве с международными партнерами для поиска активов подсанкционных лиц и преступников и разработки механизма компенсации.

Напомним

