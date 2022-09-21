Зеленский прокомментировал заявления путина: не думает, что мир позволит главе кремля использовать ядерное оружие

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что международное сообщество позволит российскому президенту владимиру путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков. Об этом он заявил в интервью Bild, пишет УНН.

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«Я не верю, что он применит это (ядерное) оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», - сказал Зеленский, однако, при этом отметив: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски».

«Завтра путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы», - добавил он.

Детали

Зеленский также прокомментировал введение частичной мобилизации в рф и проведение "референдумов" на оккупированных территориях.

По словам Зеленского, частичная мобилизация показывает, что в россии «проблемы с офицерами и другим военным персоналом». «Он (путин) хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат», - отметил Президент.

«Он (путин) видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия, пришедшая к нам. Потому что он видит, что большинство тех, кто к нам приходит, просто убегают», - добавил Глава государства.

Говоря о псевдореферендумах на оккупированных территориях, Зеленский сказал: «Мы будем действовать согласно нашим планам шаг за шагом. Я уверен, что мы освободим нашу территорию». Референдумы – «фиктивные, 90% государств их не признают», заявил он.

Дополнение

21 сентября путин заявил о "частичной" мобилизации в рф. Министр обороны рф шойгу заявил, что в россии во время "частичной" мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов.

Также путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.