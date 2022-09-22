Великобритания предоставит Украине финансовую помощь для закупки газа - Шмыгаль

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Великобритания готова предоставить Украине финансовую поддержку для закупки газа и способствовать развитию газодобычи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи со своей британской коллегой Лиз Трасс в Нью-Йорке, передает УНН.

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«Продолжаем развивать наше стратегическое партнерство: обсудили поставки оружия, подготовку к отопительному сезону и восстановление Украины. В частности, Великобритания готова оказать финансовую поддержку Украине для закупки газа и способствовать привлечению британского бизнеса к развитию украинской сферы газодобычи», - заявил он.

Детали

Также, по его словам, стороны договорились создать рабочую группу по подготовке к Конференции восстановления Украины, которая должна состояться в следующем году в Великобритании.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует объявить о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов) в 2023 году.