Верховная Рада лишила мандата депутата Шенцева

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Бакумов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. 299 голосов "за", - написал Бакумов.

Детали

Эту информацию также подтвердили член фракции "Голос" Ярослав Железняк и депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

На сайте Верховной Рады Украины опубликовали заявление о сложении мандата Дмитрия Шенцева от 19 сентября 2022 года.

Заявление о сложении мандата Дмитрия Шенцева Добавим

Дмитрий Шенцев был избран народным депутатом Украины ВРУ IX созыва по 176 округу (Харьковская область) от партии "Оппозиционный Блок". По данным сайта Верховной Рады, Шенцев пропустил все заседания парламента с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Напомним

15 сентября В Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ("ОПЗЖ").