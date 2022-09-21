Рада призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла Заявление в связи с очередным этапом эскалации ситуации безопасности в мире, спровоцированным последними решениями преступной власти российской федерации, в котором призвала мировое сообщество не признавать "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Верховной Рады.

Цитата

"российская федерация, осуществляя широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины, продолжает аннексию временно оккупированных территорий Украины путем проведения так называемых референдумов. Верховная Рада Украины считает незаконными решения оккупационных администраций российской федерации на временно оккупированных отдельных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о проведении псевдореферендумов о присоединении к российской федерации, что вызывающе нарушает основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлено против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - говорится в документе.

Детали

В заявлении подчеркнули неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и призвали мировое сообщество не признавать псевдореферендумы, а также дать оценку таким действиям страны-агрессора.

Кроме этого, Верховная Рада подчеркнула, что мир должен осознать, что существует реальная угроза повреждения ядерных объектов Украины в результате вооруженной агрессии рф. Отмечается, что сейчас Москва нарушает нормы международного атомного права, требования ядерной и радиационной безопасности.

Парламентарии также заявили, что решение российского диктатора владимира путина об объявлении частичной мобилизации демонстрирует углубление и расширение преступных намерений российских властей в отношении Украины.

"Частичная мобилизация является свидетельством новой волны эскалации российской вооруженной агрессии и приведет к расширению масштабов войны против Украины, что будет иметь разрушительные последствия как для всей Европы, так и для всего мира", - подчеркнули они.

Напомним

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

Впоследствии гауляйтеры Херсона и Запорожья заявили, что проведут псевдореферендумы в те же даты, что и "л/днр".

В Пентагоне отметили, что эти заявления являются попыткой отвлечь внимание от успешного контрнаступления Украины.