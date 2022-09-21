Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать мобилизации - премьер-министр Каллас

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна не будет предоставлять убежище гражданам россии, которые стремятся выехать за границу в связи с объявленной частичной мобилизацией в рф. В интервью CNN она отметила, что заявления о мобилизации и ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, свидетельствуют, что он действительно боится", передает УНН.

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"Мы (в Эстонии - ред.) принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин отвечает за действия своей страны, это касается и граждан россии. Поэтому мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, война в Украине "идет не по планам путина, поэтому он явно боится". Она также отметила, что Эстония не видит никаких признаков того, что президент рф принимает меры для выполнения своих ядерных угроз.

"Он делает эти угрозы, чтобы заставить нас бояться. Мы не должны поддаваться ни на дюйм. На самом деле мы должны больше давить на россию, чтобы она прекратила эту войну. Сейчас также нарастает недовольство внутри российского общества, потому что они тоже чувствуют войну, так сказать, на своей коже", - добавила она.

Напомним

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд российским туристам с шенгенскими визами.

"Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - заявил президент Эстонии Урмас Рейнсалу, объявляя решение.