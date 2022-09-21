Байден: россия накачивает мир ложью, списывая продовольственный кризис на санкции

КИЕВ. 21 сентября. УНН. россия лжет, обвиняя в продовольственном кризисе введённые против нее санкции. Об этом во время выступления на Генассамблеи ООН заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент УНН.

Он отметил, что санкции, введённые против рф, не касаются ее возможностей экспортировать продовольствие и удобрения.

Цитата

«россия накачивает мир ложью, пытаясь свалить вину на санкции, которые многие страны ввели из-за агрессии против Украины. Я хочу совершенно четко расставить точки над и: наши санкции совершенно конкретно предусматривают, что россия может экспортировать продовольствие и удобрения – тут нет никаких ограничений. Именно война россии усугубляет ситуацию с дефицитом продовольствия и отсутствием продовольственной безопасности. Я признателен ООН, Генеральному секретарю за ведущую роль – создан механизм по экспорту зерна из Черноморских портов Украины, которые россия блокировала долгие месяцы. Нужно делать все, чтобы договоренность продолжала действовать. Нам нужно кормить мир», - заявил Байден.

Добавим

По его словам, 193 млн человек в мире голодают.

Байден призвал государства воздерживаться от запрета на экспорт продовольствия или от чрезмерной закупки зерна.

Он также заявил о расширении финансировании программ по поддержанию продовольственной безопасности в мире.

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Дополнение

По словам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, российское вторжение в Украину вскоре может привести к глобальному продовольственному кризису, который может растянуться на годы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские чиновники откровенно угрожают голодом миру.