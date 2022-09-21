Байден выступил против чрезмерного использования вето в Совбезе ООН и поддержал идею расширения органа

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Выступая на Генассамблеи ООН заявил президент США Джо Байден, высказался проти чрезмерного использования членами Совета безопасности Организации права вето, передает корреспондент УНН.

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«Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны последовательно выступать в защиту Устава ООН и воздерживаться от использования права вето, за исключением редких чрезвычайных ситуаций для того, чтобы совет сохранял доверие к себе и свою эффективность», - заявил Байден.

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Как известно из открытых источников, россия в Совбезе ООН (включая период СРСР) более сотни раз воспользовалась правом вето. Начиная с 1992 года рф чаще других стран налагает вето на решение Совбеза ООН.

В своем выступлении Байден также высказался в поддержку идеи расширения категорий участников Совбеза.

«Именно по этой причине США поддерживают расширение категорий постоянных и непостоянных членов Совета», - заявил президент США.

Контекст

Совбез ООН состоит всего из 15 стран-членов: 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых на два года по географическому признаку. В настоящее время постоянными членами Совета безопасности ООН являются США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Все они обладают правом вето. Непостоянными членами на данный момент являются: Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия. ОАЭ.

Мировые лидеры не раз высказывались о необходимости реформирования Совбеза ООН. К примеру, Ранее расширить Совбез ООН предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он выступил за ограничение права вето «в отношении массовых преступлений». Вопрос о реформе Совбеза ООН остро иназрел после вторжения России в Украину. В начале сентября постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что эту идею поддерживает Вашингтон. Но ранее такие страны как например Германия и Япония высказывали свое стремление стать постоянными членами Совбеза. Более 50 государств — членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.