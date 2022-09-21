Сколько бы врагов не было, мы их уничтожим - Залужный о мобилизации в рф

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или по мобилизации. Так Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отреагировал на заявления руководства рф о частичной мобилизации, передает УНН.

Детали

Залужный отметил, что Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию рф против нашего государства.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в россии является тому подтверждением", - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он напомнил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

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"... никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу.

Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или по мобилизации. Держите строй! Победа будет за нами!" - резюмировал Залужный.

Напомним

В среду, 21 сентября, путин заявил о частичной мобилизации в рф. Таким образом планируется призвать в армию 300 тысяч человек.

Кроме того, путин поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Заявил, что это "исторические земли Новороссии", а решение перейти в состав россии "поддержим".

В своем обращении путин добавил, что россия будет защищать свою целостность и независимость всеми доступными средствами вплоть до применения ядерного оружия.