Шмыгаль с Макроном и гендиректором МАГАТЭ обсудили порядок демилитаризации ЗАЭС

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Франции Эммануэль Макрон открыли в Нью-Йорке мероприятие по безопасности гражданских ядерных объектов в ситуации вооруженного конфликта. Целью встречи было определить порядок демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг станции. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Кабинета Министров Украины.

Детали

В мероприятии также приняли участие высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, главы МИД Германии, Великобритании и Украины Анналена Бербок, Джеймс Клеверли и Дмитрий Кулеба, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Премьер-министр сообщил, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси очертил семь принципов функционирования объекта, однако российская сторона не выполнила ни один из этих пунктов.

"Запорожская станция превращена в мощную военную базу с арсеналом оружия. Она служит для россиян живым щитом, чтобы обстреливать соседние города. Они знают, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что понимает свою ответственность. Зато видим обстрелы станции россией, отключение АЭС от энергосети и угрозы остановить работу энергоблоков", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что нужно "решительно действовать" и полностью демилитаризовать ЗАЭС и окружающие территории, которые находиться под украинским контролем с мониторинговой миссией МАГАТЭ. Сообщается, что по итогам мероприятия МАГАТЭ планирует увеличить миссию, чтобы покрыть все потребности контроля на станции. По словам Шмыгаля, Рафаэль Гросси констатировал, что продолжение контроля рф над станцией является "очень опасным".

Напомним

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам в среду, 21 сентября, заявил о возможности применения ядерного оружия при угрозе рф.

Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) утверждает, что своими угрозами путин резко увеличил опасность ядерного конфликта.