Большой обмен пленными: Украина вернула из плена 215 человек

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

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"Из российского плена мы вернули 215 человек. Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские… Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники «Азовстали» и беременные женщины-военные.

Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли «нацистами» – наши сильные люди, которых не сломали бои и плен", - написал Ермак в Facebook.

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По его словам, Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – они уже находятся в безопасности.

Это результат личных договоренностей Президента Зеленского с Президентом Эрдоганом, уточнил глава ОП.

"Россияне хотели нас шантажировать их жизнями, но мы не дадим им возможности делать это ни с кем. Также среди освобожденных – 10 иностранцев, которые воевали за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд", - написал Ермак.

Ранее

Сегодня вечером начала появляться информация об обмене пленными.

Так, УНН сообщал, что из российского плена удалось вернуть Екатерину "Пташку", Редиса, Калину и Волыну.