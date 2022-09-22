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Зеленский выступил на 77 Генассамблее ООН и представил "формулу мира"

Зеленский выступил на 77 Генассамблее ООН и представил "формулу мира"

Владимир Зеленский под обращение в ООН

Источник: Скриншот

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 77 Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, которые подверглись вооруженной агрессии. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Свое обращение Владимир Зеленский начал с благодарности цивилизованному обществу за реакцию на российскую агрессию и поддержку Украины в такое нелегкое время. 

"Спасибо за то, что мы объединены в нашей борьбе в восстановлении мира и гарантии мира, всем народам, которые страдают от вооруженной агрессии. Против Украины совершено преступление и мы требуем соответствующего наказания", — начал Президент.

Как отметил глава государства, это преступление было совершено против государственных границ Украины, против жизни, достоинства и ценностей украинцев. 

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина требует наказания за убийства, унижения, вторжение на территорию суверенного государства и все зверства, которые совершила Россия против украинского народа и всего мира.

Зеленский, заверил, что Украина имеет "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, которые подверглись вооруженной агрессии.

Цитата

"Я говорю всем кто хочет услышать, как достичь мира. Я представляю формулу, которая сработает не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в аналогичных обстоятельствах. Это формула, которая наказывает за преступления, восстанавливает территориальную ценность и дает жизнь. Это формула мира", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина показала свою силу, право на самозащиту и теперь "никто не способен нас упрекнуть в слабости и что мы не можем себя защитить".

Зеленский добавил, что со стороны Украины было 88 этапов переговоров в разных форматах с начала президентства самого Зеленского.

Источник: УНН
Теги: ООН, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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