Большой обмен пленными: появились первые фото и видео возвращения украинских героев

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вечером 21 сентября состоялся большой обмен пленными - Украине удалось вернуть 215 человек. Сеть заполонили первые фото и видео с освобожденными героями. УНН собрал самые яркие.

Детали

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – они уже находятся в безопасности. Это результат личных договоренностей Президента Зеленского с Президентом Эрдоганом.

Также среди освобожденных – 10 иностранцев, которые воевали за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров «Азовстали» – на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса", - отметил Ермак.

К тому же, по словам Ермака, легендарные командиры-защитники "Азовстали" находятся в Турции. С ними уже пообщался Президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил их за все, что они сделали для Украины.

Также Глава государства заявил, что пятеро командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Такими были условия обмена. В Турции они будут находиться под личным протекторатом турецкого президента и в комфортных условиях. Также они будут иметь возможность проводить личные встречи.

В сети также появились и первые секунды после освобождения украинских защитников из плена.