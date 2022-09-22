Пятеро командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны, - Зеленский

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров защитников Мариуполя, которых освободили из российского плена, будут оставаться в Турции до конца войны. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что из плена освободили 215 украинцев, которые находились в российском плену.

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«А всего 108 бойцов «Азова», всего 188 героев «Азовстали» и Мариуполя. Восемь – ранены во время российского теракта в Еленовке... Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-Морских сил, пограничники, полицейские, теробороновцы, работники СБУ и другие», — сообщил Зеленский.

Как отметил Президент, эта операция готовилась довольно долго и в обмене есть несколько составляющих.

«Первая составляющая: мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 выросло до двухсот. Они уже в Украине...



Вторая составляющая – кроме 200 воинов, мы вернули еще пятерых боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего, дольше всего, сложнее всего. Им грозило самое жестокое. В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов», — сообщил Зеленский.

Среди них: Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые будут находиться в Турции до конца войны.

«Украина договорилась с Турцией, что пятеро наших командиров, которых освобождают из плена, будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Президента Турции. На время до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться», — отметил Президент.

Напомним

У Зеленского подтвердили, что передали медведчука рф в обмен на 200 украинских героев.