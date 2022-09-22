Из российского плена удалось освободить десять иностранных граждан
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Украина освободила из российского плена 10 иностранных граждан. Об этом информирует УНН.
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"Нам удалось освободить десятерых иностранных граждан, которые находились в российском плену. В свое время мы обсуждали это с Борисом Джонсоном – он обращался за содействием. И с американскими друзьями тоже", — сказал Президент.
Детали
По словам Главы государства, домой вернутся: 5 граждан Великобритании, 2 гражданина США, 1 гражданин Марокко и гражданин Швеции, 1 гражданин Хорватии.
"Враг назначил им приговор – долгий срок заключения или смертную казнь. Мы спасли им жизнь. Все они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии", — отметил Президент.
Добавим
Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые воевали на стороне Украины, попали в плен и были приговорены к смертной казни в самопровозглашенной "ДНР". Сейчас мужчины освобождены и находятся в Саудовской Аравии. Видео с ними опубликовало государственное информагентство Саудовской Аравии.
Пиннера, Аслина и Брагима взяли в плен весной, а в июле "суд" самопровозглашенной "ДНР" обвинил их в наемничестве и приговорил к смертной казни.
Ранее стало известно, что всего из плена в самопровозглашенной "ДНР" были освобождены при содействии Саудовской Аравии десять иностранцев — пятеро британцев, марокканец, швед, хорват и двое американцев.
Напомним
Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек.