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"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
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"путин действует с позиции слабости, а не силы": Блинкен об объявлении мобилизации в рф

"путин действует с позиции слабости, а не силы": Блинкен об объявлении мобилизации в рф

Энтони Блинкен

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал объявление российским диктатором владимиром путиным частичной мобилизации в рф. По его словам, этот поступок свидетельствует, что путин действует с позиции слабости. Об этом он написал в Twitter, информирует УНН.

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"Призыв президента путина увеличить российские военные силы в Украине отражает борьбу россии на поле боя и тот факт, что президент путин действует с позиции слабости, а не силы", - заявил он.

Дополнение 

21 сентября владимир путин во время своего обращения к народу заявил о частичной мобилизации в рф. Так, призыву на военную службу в россии подлежат лишь те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил.

По словам главы минобороны рф сергея шойгу, частично мобилизовано будет 300 тысяч человек в россии. Речь идет, по его словам, якобы о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт: "О студентах речь не идет". 

Как сообщается, в россии военные комиссары запрещают выезжать из областей тем, кто находится в запасе. 

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, война
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