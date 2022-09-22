Страны G7 договорились о единстве в поддержке Украины - глава МИД Японии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) подтвердили на встрече в Нью-Йорке в среду свое сотрудничество в продолжении поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы подтвердили, что страны G7 работают вместе в поддержке Украины и реагировании по продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Хаяси журналистам в Нью-Йорке.

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Заявление о поддержке последовало за заявлением президента рф владимира путина, в частности, о мобилизации в стране, шагах по аннексии части украинской территории и угрозе применения ядерного оружия для защиты россии.

По словам Хаяси, в рамках дополнительных санкций против москвы Япония планирует запретить экспорт в россию продукции, связанной с химическим оружием, а также расширить список российских военных организаций, которым запрещен экспорт.

Он также сказал, что члены G7 вновь подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Президент США Джо Байден заявил в этом месяце, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения, и это его самое откровенное заявление по этому вопросу вызвало гневную реакцию Китая.

Дополнение

Главы МИД стран ЕС договорились о новых санкциях против россии.