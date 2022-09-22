россия боится настоящих переговоров и хочет лишь притормозить свое отступление - Зеленский

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять международные обязательства. Он добавил, что разговорами о переговорах страна-агрессор лишь хочет притормозить свое отступление, передает УНН.

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"Мы пытались реализовать базовые положения Устава ООН для Украины путем переговоров. Но россия боится настоящих переговоров и не хочет выполнять любые справедливые международные обязательства. Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов", - сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, россия, говоря о переговорах, "хочет лишь притормозить свое отступление". Он заявил, что оккупанты намерены перезимовать на временно оккупированных территориях Украины и подготовить силы для попытки нового наступления, или "по крайней мере обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома".

"Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас. Для нас это война за жизнь", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в оборонной поддержке, в частности дальнобойных наступательных вооружениях и системах противовоздушной обороны, а также финансовой поддержке, чтобы "сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 77-й Генассамблее ООН представил "формулу мира", принятие которой поможет миру избежать войн в будущем.