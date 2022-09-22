Президент: агрессора надо изолировать и лишить права голоса в международных организациях

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил лишать права голоса в международных организациях страну-агрессора, передает УНН.

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«И пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его надо изолировать в них, по крайней мере на время агрессии. Лишить права голоса. Лишить прав делегации. Лишить права вето, если это член Совбеза ООН. То есть наказать внутри институций», - предложил Зеленский в рамках озвученной им «формулы мира».

Кроме того, он отметил необходимость создания международного трибунала для наказания России.

«Это то, что станет сигналом для всех потенциальных агрессоров, что они должны ценить мир, иначе будут привлечены к ответственности миром», - подчеркнул Зеленский.

Также глава украинского государства подчеркнул, что каждая нация имеет право на гарантии безопасности.

«Мы имеем предложения такой модернизации архитектуры безопасности для Украины, а следовательно, и для Европы и мира, которая не допустит больше никакой агрессии против нас. Мы уже представляем их партнерам», - сообщил Зеленский.

Добавим

В мире уже неоднократно звучали предложения реформирования международных институций. В частности, речь идет и о реформировании Совбеза ООН, где россия начиная с 1992 года чаще других стран, являющихся постоянными участниками Совета, использует право вето.