"Помним обо всех": Зеленский сделал заявление об освобождении пленных

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу вчерашнего большого обмена, в результате которого удалось освободить 215 людей, отметив, что обо всех, кто находится в российском плену, помнят и сделают все для их спасения, сообщает УНН.

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"Украина вернула из российского плена 215 героев. (...) Помним обо всех, кто находится в российском плену, и сделаем все для их спасения", - отметил Зеленский в Telegram.

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Президент подчеркнул, что очень ценится вклад всех, кто присоединился к спасению защитников, и никогда не забудут об этом.

"Искренне благодарю Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за ведущую роль в этом процессе. Мы договорились, что пять освобожденных командиров «Азова» будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями", - добавил он.

Также, по его словам, Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена россии пять граждан Великобритании, двух – США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. "Спасибо за содействие Саудовской Аравии", - отметил Глава государства.

Дополнение

Вечером 21 сентября состоялся большой обмен - Украине удалось вернуть из российского плена 215 человек.

При этом из 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что досудебное расследование в отношении Медведчука завершено, показания задокументированы. Он также подчеркнул, что государство помнит обо всех, кто остается в плену. Вместе с союзниками Украина работает над обменом "всех на всех", указали в Офисе Генпрокурора.