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Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Ален Делон

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Легенда кинематографа Ален Делон возьмет интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, передает УНН.

Детали

Разговор Делона и Зеленского состоится в пятницу, 23 сентября, в рамках шоу Сирила Вигье на французском телеканале TV5 Monde.

В предыдущем эпизоде шоу, который также состоялся на этой неделе, французский актер выразил поддержку Украине и возмутился теми зверствами, от которых сейчас страдает украинский народ.

Напомним

15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский через видеосвязь пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем.

Источник: УНН
Теги: интервью, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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