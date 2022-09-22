Новости: Политика
22 сентября 2022, 12:17 • Варвара Крат • 11580
Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского
Ален Делон
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Легенда кинематографа Ален Делон возьмет интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, передает УНН.
Детали
Разговор Делона и Зеленского состоится в пятницу, 23 сентября, в рамках шоу Сирила Вигье на французском телеканале TV5 Monde.
В предыдущем эпизоде шоу, который также состоялся на этой неделе, французский актер выразил поддержку Украине и возмутился теми зверствами, от которых сейчас страдает украинский народ.
Напомним
15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский через видеосвязь пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем.
Источник: УНН
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