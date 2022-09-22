Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Легенда кинематографа Ален Делон возьмет интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, передает УНН.

Детали

Разговор Делона и Зеленского состоится в пятницу, 23 сентября, в рамках шоу Сирила Вигье на французском телеканале TV5 Monde.

В предыдущем эпизоде шоу, который также состоялся на этой неделе, французский актер выразил поддержку Украине и возмутился теми зверствами, от которых сейчас страдает украинский народ.

Напомним

15 сентября Президент Украины Владимир Зеленский через видеосвязь пообщался с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем.