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"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
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Представитель Президента в ВР рассказал о рисках для Украины от мобилизации в рф

Представитель Президента в ВР рассказал о рисках для Украины от мобилизации в рф

Федор Вениславский

КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский считает, что объявленная мобилизация в россии на данный момент не несет рисков относительно негативного развития событий на фронте. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Количество наших сил, личного состава, которые на сегодняшний день служат в ВСУ и в других составляющих сектора обороны и безопасности, является достаточным для того, чтобы мы могли успешно выполнять те задачи, которые ставят перед Вооруженными силами Верховный Главнокомандующий и Главнокомандующий ВСУ. Я не вижу рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте», – сообщил Вениславский.

Напомним

21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в рф.

Более 1300 человек было задержано во время акций протеста по всей россии после объявления путиным о частичной мобилизации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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