Представитель Президента в ВР рассказал о рисках для Украины от мобилизации в рф

КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский считает, что объявленная мобилизация в россии на данный момент не несет рисков относительно негативного развития событий на фронте. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Количество наших сил, личного состава, которые на сегодняшний день служат в ВСУ и в других составляющих сектора обороны и безопасности, является достаточным для того, чтобы мы могли успешно выполнять те задачи, которые ставят перед Вооруженными силами Верховный Главнокомандующий и Главнокомандующий ВСУ. Я не вижу рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте», – сообщил Вениславский.

Напомним

21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в рф.

Более 1300 человек было задержано во время акций протеста по всей россии после объявления путиным о частичной мобилизации.