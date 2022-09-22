Кулеба призвал страны ЕС предоставить Украине больше оружия и ввести новые санкции против россии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства ЕС предоставить Украине больше оружия и ввести новые жесткие санкции против рф на фоне мобилизации. Об этом он заявил на заседании министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, которое состоялось вечером 21 сентября в Нью-Йорке, информирует УНН со ссылкой на сообщение МИД.

Детали

Глава МИД Украины назвал решение президента рф о частичной мобилизации резервистов актом отчаяния на фоне поражений российской армии на поле боя. По его словам, Украина и в дальнейшем будет продолжать давать решительный отпор российским захватчикам, защищая своих людей и освобождая свои территории.

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«Слова беспокойства со стороны ЕС не остановят 300 тысяч мобилизованных российских солдат, которых путин планирует привлечь на войну против Украины. Их остановит украинская армия и западное оружие. Недавно мы доказали, что эта комбинация работает», - подчеркнул украинский дипломат.

Так, Дмитрий Кулеба призвал ЕС "срочно принять решительные меры в ответ на новую эскалацию со стороны россии и прислать Украине больше оружия и принять новые жесткие санкции против рф".

Дополнение

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию. В минобороны рф заявили, что призовут 300 тысяч человек в россии.