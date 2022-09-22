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В засекреченном пункте указа путина идет речь о мобилизации одного миллиона человек – СМИ

В засекреченном пункте указа путина идет речь о мобилизации одного миллиона человек – СМИ

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Засекреченный седьмой пункт указа российского диктатора владимира путина о мобилизации позволяет минобороны рф призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации президента, передает УНН.

Сообщается, что собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

Цитата

«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», — уточнил собеседник издания.

Отмечается, что гриф «для служебного пользования» является первым, самым верхним уровнем категорированных документов, согласно законодательству россии. За его разглашение, в отличие от документов под грифами «секретно», «совершенно секретно» и выше, как правило, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Тем временем пресс-секретарь президента рф дмитрий песков назвал ложью публикации о мобилизации до 1 миллиона человек.

Дополнение

21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф. Позже появился соответствующий указ.

Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента дмитрий песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, мобилизация, война
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